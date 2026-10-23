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Закупки по ОКПД2: до конца подачи 3–7 дней

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44-ФЗОсталось 3 дня

Оказание услуг по заправке картриджей с заменой ресурсных деталей для оргтехники в 2027 г.

Республика Башкортостан

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА УФА

200 000 ₽до 03.11.2026
44-ФЗОсталось 3 дня

Оказание услуг по организации лечебного питания пациентов, находящихся в круглосуточном стационаре

Архангельская область

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН"

18 200 000 ₽до 03.11.2026
44-ФЗОсталось 3 дня

Услуги по аренде специальной техники по благоустройству территории Собинского муниципального округа

Владимирская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

3 006 667 ₽до 03.11.2026
44-ФЗОсталось 4 дня

Оказание медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы

Калужская область

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 40 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ"

150 000 ₽до 04.11.2026
223-ФЗОсталось 4 дня

Передача неисключительных прав использования версии Электронной системы «Госфинансы». Для бюджетных учреждений.

Иркутская область

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БАЙКАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"

118 810 ₽до 04.11.2026

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