Тендеры,
которые
двигают
бизнес вперёд
Находите подходящие закупки, проверяйте заказчиков и оценивайте рынок. Все инструменты для работы с тендерами — в одной платформе.
Коммерческие процедуры Проводите свои
закупки на КПшка.ру Размещайте запросы коммерческих предложений
и откликайтесь на запросы компаний.
закупки на КПшка.ру Размещайте запросы коммерческих предложений
и откликайтесь на запросы компаний.
Запросы предложенийОтклики поставщиковДокументы и условияВопросы заказчику
Пульс рынкаАктивные тендеры
69 324+3 сегодня
18 окт14 дней31 окт
Динамика тендеровСрок подачи ≤ 7 дней
45 921−10 сегодня
18 окт14 дней31 окт
КомпанииВ базе платформы
2070 сегодня
18 окт14 дней31 окт
ПользователиВключая сотрудников компаний
2540 сегодня
18 окт14 дней31 окт
Популярные категории тендеровВсе категории
КПшка.ру — для вашего бизнеса
Тендеры и закупки
Находите тендеры, проводите процедуры
Начать работу
Тендеры и закупки
Ваш магазин
Находите тендеры, проводите процедуры
и открывайте магазин компании.
Смотреть все тендеры
Актуальные тендеры
Закупки по ОКПД2: до конца подачи 3–7 дней
44-ФЗОсталось 3 дня
44-ФЗОсталось 3 дня
44-ФЗОсталось 3 дня
44-ФЗОсталось 3 дня
44-ФЗОсталось 3 дня
Оказание услуг по организации лечебного питания пациентов, находящихся в круглосуточном стационаре18 200 000 ₽до 03.11.2026
44-ФЗОсталось 3 дня
44-ФЗОсталось 3 дня
223-ФЗОсталось 3 дня
Поставка бензина автомобильного с октановым числом не менее 92 бензовозом (ЯОбЗ030776)1 098 000 ₽до 03.11.2026
44-ФЗОсталось 3 дня
Поверка средств измерений для нужд ГАУЗ "Городская клиническая больница № 16" г. Казани159 070 ₽до 03.11.2026
44-ФЗОсталось 4 дня
Оказание услуг по техническому обслуживанию лифта КГБУЗ "Сухобузимская РБ" в 2027 году152 370 ₽до 04.11.2026
44-ФЗОсталось 4 дня
223-ФЗОсталось 4 дня
44-ФЗОсталось 5 дней
Поставка и сборка мебели для нужд Ленинского районного суда г. Комсомольска-на-Амуре2 118 800 ₽до 05.11.2026
44-ФЗОсталось 5 дней
44-ФЗОсталось 5 дней
Оказание услуг по физической (военизированной) охране здания Арбитражного суда Камчатского края14 112 586 ₽до 05.11.2026
223-ФЗОсталось 4 дня
Право заключения договора на поставка легковых универсалов повышенной проходимости (ЕТЗ №12)25 089 431 ₽до 04.11.2026
Почему выбирают КПшка.ру
Надёжные заказчики
Проверенные компании
и государственные органы
Умная аналитика
Анализ рынка, цены
и прогнозы
Персональные уведомления
Только важные тендеры
для вашего бизнеса
Поддержка экспертов
Консультации и помощь
на всех этапах
Наши поставщики